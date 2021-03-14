События

19:34 14.03.2021

В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

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В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

Движение ночного троллейбуса № 91н в ночь на понедельник, 15 марта, будет изменен в связи ремонтом контактной сети по ул. Дружбы Народов в Киеве, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевпастранс".

"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по ул. Дружбы Народов. С 1:40 до 3:40 движение троллейбусов по ул. Дружбы Народов будет закрыто", – сообщило предприятие в своем официальном Телеграмм-канале в воскресенье вечером.

Отмечается, что движение троллейбусов будет организовано: от ул. Милославская до Дарницкой площади; и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Лыбидская".

"В 3:40 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту", – подчеркнули в КП "Киевпастранс".

Теги: #киев #маршрут #троллейбус
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