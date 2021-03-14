Противники строительства в Грузии ГЭС вновь вышли на акцию протеста в Кутаиси

Строительство на западе Грузии каскада Намахвани ГЭС на 433 МВт, крупнейшего в стране после Ингури ГЭС, осуществляемое победившей в международном тендере турецкой компанией ENKA Insaat ve Sanayi A.S., продолжает оставаться камнем преткновения между властями и местным населением.

Тысячи человек в воскресенье вновь провели масштабную протестную акцию в центре города Кутаиси с требованием к правительству Грузии расторгнуть контракт с инвестором на строительство этого каскада ГЭС на реке Риони.

Это произошло, несмотря на компромиссные инициативы властей, призванные обеспечить реализацию этого стратегически важного объекта с соблюдением всех стандартов безопасности.

Участники акции заявляют, что не остановят свой протест, поскольку на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся жилые дома, леса, пашни и кладбище. Местные жители опасаются, что строительство ГЭС изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и в конечном счете приведет к экологической катастрофе.

"К нашим главным требованиям добавилось еще одно - отставка Натии Турнава (глава Минэкономразвития Грузии), которая два дня назад сбежала со встречи и оскорбила тысячи людей, которых мы там представляли", - заявил журналистам один из организаторов акции протеста Варлам Голетиани.

По словам протестующих, если их требование не будет выполнено, и министр экономики не уйдет в отставку, волна протеста переместится в Тбилиси, где они потребуют отставки не только Турнава, но и всего правительства, в том числе премьер-министра.

Ранее в Минэкономики заявили, что встреча с протестующими, на которую в пятницу специально прибыли в Кутаиси Турнава и глава Минохраны окружающей среды Леван Давиташвили вместе с экспертами, и где планировалось детально рассмотреть претензии в отношении данного проекта, была сорвана "самими оппонентами".

"Несмотря на инициативы и готовность детально обсудить соглашение о ГЭС со специалистами - энергетиками и экологами, встреча была сорвана оппонетами проекта", - говорилось в заявлении Минэкономразвития Грузии, в котором, тем не менее, вновь была подтверждена готовность соответствующих ведомств правительства к диалогу и обсуждению на уровне экспертов всех вопросов, связанных с проектом Намахвани ГЭС.

Между тем, по информации СМИ, министры покинули переговоры после оглашения ими ряда инициатив, отказавшись продолжать встречу в формате "вопрос-ответ". Позже Турнава сказала журналистам, что для разъяснений деталей проекта они оставили "опытную команду специалистов", способных более компетентно объяснить все нюансы, однако противники строительства ГЭС сорвали встречу.

Проект строительства каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта, право на осуществление которого получила победившая в проведенном "Фондом развития энергетики Грузии" конкурсе норвежская компания Clean Energy Group, составляет $730 млн. Период строительства - 5 лет.