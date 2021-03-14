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17:04 14.03.2021

Сильное землетрясение зафиксировано в Исландии

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Сильное землетрясение зафиксировано в Исландии

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в воскресенье в Исландии в 27 км к юго-западу от Рейкьявика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Американские сейсмологи также сообщили о предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 примерно в 8-9 км южнее столицы Исландии.

Теги: #землетрясение #исландия
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