В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

Торжества по случаю Дня украинских добровольцев состоялись в Киеве в воскресенье, участие приняли ветераны антитеррористической операции, операции Объединенных сил и участники добровольческих батальонов, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Участники мероприятия, замруководителя КГГА Марина Хонда и руководство Деснянского и Днепровского районов возложили цветы к памятнику украинскому добровольцу, а также приняли участие в поминальном молебне по погибшим.

"Всего около 3,2 тыс. киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов. Некоторые из них, к сожалению, погибли. Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живые, пока мы их помним", - отметила Хонда.

День украинского добровольца, который отмечается 14 марта, был учрежден постановлением Верховной Рады №4261 от 17 января 2017 года.