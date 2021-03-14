В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 603 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 240295, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 733 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3282.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230960 человек (+234 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 6053 человека, сообщили в штабе.