События

15:39 14.03.2021

В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

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В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 603 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 240295, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 733 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3282.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 230960 человек (+234 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 6053 человека, сообщили в штабе.

Теги: #covid_19 #азербайджан
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