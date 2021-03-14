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14:12 14.03.2021

За минувшие сутки в Украине вакцинированы от COVID-19 почти 3600 человек - Минздрав

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За минувшие сутки в Украине вакцинированы от COVID-19 почти 3600 человек - Минздрав

В Украине за сутки 13 марта было привито против COVID-19 3596 человек, сообщило Министерство здравоохранения в воскресенье.

Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 51137 человек.

"По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247556 человек", - проинформировали в Минздраве.

Получить информацию о вакцинации от COVID-19 можно на портале vaccination.covid19.gov.ua

Первую партию (500 тыс. доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield)) доставили в Украину 23 февраля. 25 февраля началась вакцинация медработников.

Теги: #вакцинация #украина
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