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12:37 14.03.2021

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила девятую успешную посадку на платформу в Атлантике

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Многоразовая ступень Falcon 9 совершила девятую успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в воскресенье на орбиту с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была осуществлена через 8 минут 26 секунды после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в девятый раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в 06:01 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 22-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 11 марта. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1323 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

 

Теги: #falcon_9 #spacex
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