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11:54 14.03.2021

В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

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В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки выявили 439 больных коронавирусом, умерли 16 человек, сообщил в воскресенье мэр столицы Виталий Кличко.

"439 подтвержденных случаев заболевания коронавірусом за сутки в столице. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в городе 2897 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 146398", - написал Кличко в соцсетях.

Заболели 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет, а также 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. В целом коронавирус преодолели 98365 киевлян.

Теги: #киев #коронавирус
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