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10:13 14.03.2021

Киевщина продолжает лидировать среди других регионов во Всеукраинских рейтингах

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Киевщина продолжает лидировать среди других регионов во Всеукраинских рейтингах

Киевская область продолжает оставаться лидером среди других регионов страны во Всеукраинских рейтингах, сообщила пресс-служба Киевской областной госадминистрации (ОГА). 

"Символически сложилось так, что именно 12 марта прошлого года я начал исполнять обязанности председателя Киевской облгосадминистрации. Нам удалось наладить продуктивную деятельность даже в условиях эпидемии коронавируса. Поэтому Киевщина продолжает лидировать среди других регионов во Всеукраинских рейтингах по многим направлениям", - отметил глава ОГА Василий Володин.

Он уточнил, что область занимает первое место по объему введенного в эксплуатацию жилья, третье - по размеру среднемесячной заработной платы, четвертое - по объему капитальных инвестиций и уровню занятости населения, пятое - по объему прямых иностранных инвестиций.

Как отмечается, один из ключевых вопросов публичного отчета Володина касался выполнения областного бюджета Киевской области в 2020 году. Фактически профинансировали 31 областную целевую программу на общую сумму 1 млрд 434,6 млн грн.

Наибольшие объемы финансирования были направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального сферы и дорог - 398,7 млн грн, здравоохранение - 356,6 млн грн, реализацию мероприятий по энергоэффективности - 139 млн грн.

Также Володин остановился на мероприятиях по противодействию распространению коронавируса в Киевской области: "На общую сумму 128,8 млн грн для госпитальных баз региона мы закупили аппараты искусственной вентиляции легких среднего класса, рентгеновские передвижные диагностические комплексы, а также другое оборудование и лекарственные средства".

Кроме того, в области работали и над обновлением материально-технической базы опорных больниц. В частности за счет субвенции из государственного бюджета для учреждений здравоохранения Киевщины закупили новые системы ультразвуковой диагностики на сумму 20,9 млн грн, а также рентгеновские диагностические системы на сумму 48,3 млн грн.

"В прошлом году значительное внимание уделялось развитию и продолжению реформирования системы образования и предоставлению качественных образовательных услуг. Так, Киевская область является лидером в Украине по количеству дополнительно созданных мест для детей в учреждениях дошкольного образования. За год их создали 2845. И это учитывая, что 2020 год был непростым годом борьбы с пандемией коронавируса", - отметил глава облгосадминистрации.

Он добавил, что в Киевской области функционирует 57 опорных учреждений среднего образования, из которых девять начали работать в 2020 году. Продолжили и обновление школьного автобусного автопарка. Закупили 39 школьных автобусов, и таким образом смогли улучшить условия подвоза для более тысячи учеников. В результате в области в учреждения образования подвозят 100% детей, которые в этом нуждаются.

Также Володин отметил, что власти продолжают оказывать социальную защиту уязвимые слои населения. "Продолжаем оказывать поддержку участникам АТО и членам их семей. Например, в прошлом году 1480 жителей нашей области получили денежную помощь на сумму 35,6 млн грн. А 64 участника боевых действий - денежные компенсации на приобретение жилья на сумму 57,5 млн грн", - отметил Володин.

Кроме того, глава ОГА сообщил о результатах реализации программы "Большое строительство" на территории Киевской области. За год в регионе завершили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 18 объектов социальной инфраструктуры, в частности семь школ, шесть садов и пять спортивных объектов. Кроме этого, в области капитально отремонтировали семь приемных отделений в опорных учреждениях. Параллельно шли работы и по развитию дорожной инфраструктуры. В целом, в области построили более 150 км дорог.

Также Володин остановился на теме привлечения инвестиций, отметив, что в 2020 году зарегистрировали индустриальные парки "Город стекла" в Березани и "Патон" на территории Глеваховского поселкового совета Фастовского района. "Мы активно работаем над тем, чтобы создать в области все условия для успешной реализации инвестпроектов", - отметил он.

"Уверен, что в 2021 году работа команды облгосадминистрации будет такой же сплоченной и мы продолжим вместе с областным советом и органами местного самоуправления эффективно работать во благо Киевщины и ее жителей", - резюмировал Володин.

Теги: #лидерство #рейтинги #киевщина #украина
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