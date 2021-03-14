Премьер Великобритании призвал наращивать потенциал для проведения кибератак

Великобритания должна увеличить свой потенциал для проведения кибератак против иностранных противников, заявил премьер-министр Борис Джонсон перед публикацией обзора по стратегии национальной безопасности, который премьер должен представить парламенту.

"Кибернетическая мощь революционизирует то, как мы живем и ведем наши войны, точно так же, как это произошло с авиацией 100 лет назад", - говорится в заявлении премьера.

В нем отмечается: "В обзоре будет изложена важность развития кибертехнологий для нашего нынешнего образа жизни - будь то победа над нашими врагами на поле боя, повышение уровня безопасности Интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей".

В заявлении Джонсона также указано, что Национальные кибервойска будут иметь постоянную базу дислокации в северной Англии. В их задачу входит противодействие различным видам угроз: от работы иностранных систем ПВО до мобильных устройств людей, которых правительство считает серьезными преступниками или террористами.