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09:06 14.03.2021

Порошенко поздравил с Днем добровольца причастных

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Порошенко поздравил с Днем добровольца причастных

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских добровольцев, которые принимали участие в защите суверенитета и целостности государства в 2014 году.

"Низкий поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, которые защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым", - написал Порошенко в Телеграм-канале утром в воскресенье.

Он отметил, что 14 марта 2014 года участники сотни "Самообороны Майдана" отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом, а впоследствии - на Донбасс.

"Затем к ним присоединились и другие. Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны не имели военной подготовки, но имели Украины в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором", - подчеркнул политик.

Теги: #день_добровольца #порошенко #украина #поздравление
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