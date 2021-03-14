События

08:06 14.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

1 мин читать
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Недалеко Екатериновки наемники открывали огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с Опытно наемники обстреляли позиции украинских защитников из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.

В течение прошлых суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 14.03.2021
В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 743 человек

В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 743 человек

07:08 14.03.2021
Под Одессой в ДТП на трассе погиб полицейский

Под Одессой в ДТП на трассе погиб полицейский

04:52 14.03.2021
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм на честь погибших украинских военнослужащих

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм на честь погибших украинских военнослужащих

02:41 14.03.2021
Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

00:54 14.03.2021
Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

00:42 14.03.2021
Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины с состоянием $7,6 млрд

22:53 13.03.2021
На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

21:25 13.03.2021
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

Киевская областная парторганизация "Слуги народа" намерена в воскресенье рассмотреть вопрос относительно пребывания Дубинского в должности руководителя

20:22 13.03.2021
В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

20:09 13.03.2021
В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 743 человек

Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

SpaceX в воскресенье планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" начал операции в Восточном Средиземноморье

Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V "

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Астронавты NASA вышли в открытый космос для монтажных работ

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА