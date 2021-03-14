Под Одессой в ДТП на трассе погиб полицейский

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг автомобиль Subaru столкнулся с грузовиком MAN, в результате аварии погиб 43-летний водитель легковушки - сотрудник полиции, находившийся вне службы, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Автомобиль Subaru двигался со стороны г.Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте", - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. О происшествии проинформировали Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.