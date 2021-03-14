События

02:43 14.03.2021

Авианосец ВМС США "Дуайт Эйзенхауэр" начал операции в Восточном Средиземноморье

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Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье, следует из сообщений 6-го оперативного флота США.

Группа проводит совместные учения с кораблями ВМС Греции и Италии, сообщил флот.

Некоторые корабли авианосной группы зашли на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как сообщал "Интерфакс", 8 марта авианосная ударная группа ВМС США, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Ранее предполагалось, что корабли группы проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос об этом пока не решен.

По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.

Теги: #сша #авианосец #вмс #средиземноморье
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