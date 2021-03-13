В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-гостиницы произошел пожар на площади 200 кв км, никто не пострадал на пожаре, сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС.

"13 марта в 12:43 в селе Косаново, Гайсинского района Винницкой области, в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 м кв., обошлось без жертв и пострадавших", - сказано в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 13:22 и полностью ликвидировали в 13:50.

К тушению от ГСЧС привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.