В Минздраве рассказали о вакцинации пожилых людей

В Украине пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от COVID-19 делать дома, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы приближаем место проведения прививки престарелых к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые занимаются их опекой. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики - приблизить место прививки к месту жительства человека", - рассказал Ляшко в субботнем интервью изданию "Новое время".

Также он отметил, что мобильная бригада будет приезжать к какому-то конкретному подъезду и ходить по квартирам.

"Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки. Прямо на дому", - сказал Ляшко.

По его словам, многое будет зависеть от продукта, который будет использоваться.

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рационально, экономно, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируемо, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением", - рассказал Ляшко.