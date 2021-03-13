События

18:55 13.03.2021

Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V "

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Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V "

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призывает французские власти дать ему разрешение на ввоз российской вакцины "Спутник V".

"Прошу власти, курирующие здравоохранение, разрешить мне сделать это", - написал мэр в своем Твиттере.

Эстрози также опубликовал фрагмент своего интервью местной радиостанции, в котором объясняет, что считает нужным ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр пояснил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как зачастую в кризисных ситуациях региональные власти могут действовать быстрее центральных. В качестве примера он привёл вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался серьёзный дефицит.

"Ницца - город международного значения", - добавил он, объясняя, каким образом может самостоятельно договориться о поставках российской вакцины.

Эстрози - французский политик. Он представляет оппозиционную правую партию "Республиканцы".

Теги: #город #франция #вакцина
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