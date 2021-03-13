Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Кроме того, в районе населенного пункта Пески российские наемники обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Подразделения ООС открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.