В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах продолжается активная вакцинация населения против коронавируса COVID-19, пишет газета The Hill со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, порядка 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины. Всего было применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.

Кроме того, в течение 12 марта в США установили рекорд по количеству уколов, сделанных за один день. За сутки в США сделали 2,9 млн уколов, тогда как ранее средний показатель составлял 2,3 млн в день.