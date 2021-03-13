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17:50 13.03.2021

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

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В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах продолжается активная вакцинация населения против коронавируса COVID-19, пишет газета The Hill со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Так, порядка 35 млн человек уже полностью вакцинированы, а 65 млн человек получили по крайней мере одну дозу вакцины. Всего было применено для иммунизации населения 100 млн доз вакцины.

Кроме того, в течение 12 марта в США установили рекорд по количеству уколов, сделанных за один день. За сутки в США сделали 2,9 млн уколов, тогда как ранее средний показатель составлял 2,3 млн в день.

Теги: #сша #covid_19 #вакцинация
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