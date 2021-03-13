События

16:43 13.03.2021

Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

1 мин читать
Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии "Слуга народа" в связи с личной занятостью на должности спикера парламента, заявил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге в субботу.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", - отметил Корниенко

В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными. Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".

Теги: #разумков #слуга_народа #политсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 13.03.2021
Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

15:33 13.03.2021
"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

15:15 13.03.2021
Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

14:25 13.03.2021
Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

13:51 13.03.2021
Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

12:56 13.03.2021
В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

12:02 13.03.2021
Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

Разумков призвал депутатов от "Слуги народа" продолжать выполнять программные принципы партии

11:54 13.03.2021
Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

11:22 13.03.2021
Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

Зеленский выступает на съезде партии "Слуга народа"

15:07 12.03.2021
Виолетта Лабазюк обратилась к депутатам с инициативой усовершенствования законодательства о высшем образовании

Виолетта Лабазюк обратилась к депутатам с инициативой усовершенствования законодательства о высшем образовании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

ПОСЛЕДНЕЕ

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы - МЧС Казахстана

Китай рассчитывает вакцинировать 70-80% населения от COVID-19 к концу 2021 или середине 2022 года

С начала года в Украине произошло почти 800 пожаров на транспортных средствах – ГСЧС

Руководитель госпредприятия на Черниговщине подозревается в незаконной добыче торфа

В воскресенье осадки ожидаются на западе Украины и в Карпатах, в Киеве до +9°

Пять государств ЕС направили письмо в Брюссель с призывом разобраться с распределением вакцин от COVID-19

В Боливии задержали бывшего временного президента Жанин Аньес

Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной избрания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА