Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии "Слуга народа" в связи с личной занятостью на должности спикера парламента, заявил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге в субботу.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", - отметил Корниенко

В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета партии "Слуга народа" Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными. Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".