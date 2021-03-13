Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента планирует на заседании в понедельник, 15 марта, рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу бойцов так называемой частной военной компании "Вагнера", сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы создаём ВСК, она не по "вагнеровцам", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть в первую очередь в этой ВСК, она шире... Мы отправили письма всем фракциям. По состоянию на сегодняшний день ответили депутатская группа "Довира", "За майбутнє", кажется, ОПЗЖ. Не предоставили людей в эту ВСК только "Голос" и "ЕС". В понедельник этот вопрос будет рассматриваться на регламентном комитете, и если будет положительный ответ, а я думаю, что будет, то создание этой ВСК будет вынесено на голосование в Верховной Раде", - сказал Арахамия во время брифинга в субботу.

Вместе с тем он уточнил, что тематика деятельности этой ВСК будет касаться не только дела "вагнеровцев".

"Она более широкая, потому что недавно также были обнародованы "пленки Суркова-Медведчука", которые вызвали значительный резонанс... То есть два первых эпизода, которые должны рассматриваться на этой ВСК, - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими плёнками", - отметил Арахамия.