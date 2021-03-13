Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

Политическая партия "Слуга народа" планирует со следующей недели открыть всеукраинскую приемную в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый", сообщил лидер политсилы Александр Корниенко.

"Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта - ИФ) в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", - сказал Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу в Киеве.

Он уточнил, что в эту приемную смогут обращаться и простые граждане, и "раз в неделю или два дня в неделю будет приём для местных депутатов "Слуги народа", поскольку сейчас в партию входят семь тысяч депутатов местных советов.