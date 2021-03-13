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15:05 13.03.2021

Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы - МЧС Казахстана

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Четыре человека погибли, двое пострадали при крушении Ан-26 в Алматы - МЧС Казахстана

В крушении военного самолета Ан-26 в Алматы в субботу погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую больницу Илийского района", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе международного аэропорта Алматы подтвердили факт крушения военного самолета Ан-26.

"В 17:20 пропала связь с самолетом Ан-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы", - заявили в пресс-службе агентству "Интерфакс-Казахстан".

На борту, по предварительным данным, находились шесть человек.

Теги: #жертвы #крушение #самолет #казахстан
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