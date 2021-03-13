Китай рассчитывает вакцинировать 70-80% населения от COVID-19 к концу 2021 или середине 2022 года

Китай планирует вакцинировать примерно 70-80% населения от COVID-19 к концу этого года или середине 2022 года, сообщает Associated Press со ссылкой на главу Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу.

"Мы надеемся, что Китай сможет стать лидером в обеспечении коллективного иммунитета в мире", - сказал он в интервью каналу CGTN.

По его словам, при помощи четырех одобренных вакцин Китай вакцинирует от 900 млн до 1 млрд человек.

Агентство отмечает, что к концу февраля в Китае применили 52,5 млн доз вакцины для иммунизации населения. При этом Пекин продал за границу примерно в 10 раз больше доз, чем использовал у себя дома.

В настоящее время в Китае проходят клинические испытания еще 17 вакцин-кандидатов против COVID-19.