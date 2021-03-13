События

13:39 13.03.2021

С начала года в Украине произошло почти 800 пожаров на транспортных средствах – ГСЧС

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С начала года в Украине произошло почти 800 пожаров на транспортных средствах – ГСЧС

С начала 2021 года в Украине зафиксировано более 800 случаев возгорания транспортных средств, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Только за минувшие сутки горело 9 автомобилей", - указывается в сообщении в Телеграм-канале в субботу.

ГСЧС призывает водителей вовремя проводить техническое обслуживание транспортных средств, не пользоваться неисправными автомобилями, оборудовать автомобили первичными средствами тушения и аптечкой.

Запрещается садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его.

Также спасатели рекомендуют парковаться так, чтобы не создавать препятствий другим транспортным средствам, в частности спецтехнике, и по возможности использовать охраняемые парковки, чтобы снизить риски поджога.

"Помните, что запрещается пользоваться источниками открытого огня во время осмотра и ремонта агрегатов автомобиля, оставлять на двигателях, в кабинах и других местах вблизи авто промасленные тряпки и тому подобное", - добавили в ГСЧС.

 

Теги: #транспорт #пожары
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