События

13:32 13.03.2021

В воскресенье осадки ожидаются на западе Украины и в Карпатах, в Киеве до +9°

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В воскресенье осадки ожидаются на западе Украины и в Карпатах, в Киеве до +9°

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух с Западной Европы, сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью, утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-5° мороза; днем 6-11° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Днем порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8 тепла в 2002г., самая низкая ночью 19,4 мороза в 1902г.

В понедельник, 15 марта, в западных, северных и Винницкой областях мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный); на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 8-13°.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, 15 марта днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

В Киеве в понедельник небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3°тепла, днем 5-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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