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13:34 13.03.2021

Руководитель госпредприятия на Черниговщине подозревается в незаконной добыче торфа

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Руководитель госпредприятия на Черниговщине подозревается в незаконной добыче торфа

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю государственного предприятия за незаконную добычу торфа в Черниговской области с марта 2017 года по август 2018 года, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для законной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения нужно собрать соответствующий пакет документов. Среди них - разрешение Государственной службы геологии и недр Украины. Впрочем, руководитель предприятия пренебрег тем, что старое разрешение на добычу полезных ископаемых утратило силу. Чиновник, зная, что разрешение Государственной службы геологии и недр Украины отсутствует, организовал на предприятии добычу полезных ископаемых", - указывается в сообщении.

В результате таких действий на предприятии было незаконно добыто по меньшей мере 70,4 тыс. тонн торфа на сумму более 19,3 млн грн.

Руководителю предприятия инкриминируется ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Теги: #торф #добыча #подозрение
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