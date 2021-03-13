Зеленский: Куреневская трагедия – горький урок для общества и предостережение для власти

В 60-ю годовщину Куреневской трагедии от имени президента Украины Владимира Зеленского в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов у памятного креста на улице Елены Телиги, сообщила пресс-служба главы государства.

"Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", - сказал глава государства.

Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам. Было разрушено и затоплено илом много жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Однако по приказу тогдашнего партийного руководства истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.

13 марта 2011 года, в 50-ю годовщину трагических событий, установлен памятный крест неподалеку Кирилловской церкви в память жертв Куреневской катастрофы.