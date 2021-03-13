События

10:40 13.03.2021

Зеленский: Куреневская трагедия – горький урок для общества и предостережение для власти

1 мин читать
Зеленский: Куреневская трагедия – горький урок для общества и предостережение для власти

В 60-ю годовщину Куреневской трагедии от имени президента Украины Владимира Зеленского в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов у памятного креста на улице Елены Телиги, сообщила пресс-служба главы государства.

"Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", - сказал глава государства.

Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам. Было разрушено и затоплено илом много жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Однако по приказу тогдашнего партийного руководства истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.

13 марта 2011 года, в 50-ю годовщину трагических событий, установлен памятный крест неподалеку Кирилловской церкви в память жертв Куреневской катастрофы.

Теги: #годовщина #куреневская_трагедия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 08.01.2021
Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

12:27 08.01.2021
Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

19:44 01.01.2021
Порошенко о пятой годовщине ЗСТ с Евросоюзом: экономическая интеграция - это путь к членству Украины в ЕС

Порошенко о пятой годовщине ЗСТ с Евросоюзом: экономическая интеграция - это путь к членству Украины в ЕС

19:27 15.12.2020
Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

21:14 09.12.2020
Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

20:09 16.11.2020
Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

12:14 13.11.2020
ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

16:29 16.09.2020
Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения Гонгадзе призвало привлечь к ответственности причастных к преступлениям против журналистов

Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения Гонгадзе призвало привлечь к ответственности причастных к преступлениям против журналистов

09:58 16.09.2020
Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться – посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе

Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться – посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе

00:11 25.07.2020
Киевскую мэрию подсветили сине-желтой расцветкой к 30-й годовщине поднятия украинского флага над зданием

Киевскую мэрию подсветили сине-желтой расцветкой к 30-й годовщине поднятия украинского флага над зданием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские моряки с затонувшего судна могут вернуться на родину на следующей неделе, поисковая операция продолжается

В Бразилии рассмотрят вопрос об аннулировании приговора экс-президенту

Поступившую в Грузию первую партию доз вакцины AstraZeneca используют для медперсонала

19 украинцев утонули с начала марта - ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119 млн, число жертв - 2,63 млн - университет Хопкинса

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

С начала суток российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Жертвами взрыва в Афганистане стали не менее 8 человек – власти

В Харькове за неделю показатели заболеваемости COVID-19 выросли на 20%, в районах области - на 33,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА