Украинские моряки с затонувшего судна могут вернуться на родину на следующей неделе, поисковая операция продолжается

Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море у берегов Румынии судна "Volgo Balt 179", могут вернуться на родину на следующей неделе, сообщает посольство Украины в Румынии.

Вместе с тем румынские военные спасатели в субботу продолжили поисковую операцию. "Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с начала поисковой операции считается пропавшим без вести", - сообщило посольство на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В сообщении отмечается, что состояние спасенных моряков удовлетворительное. Все они будут находиться под медосмотром в больнице г.Констанца до 15 марта. Им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.

Как сообщалось, 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли. Один считается пропавшим без вести.