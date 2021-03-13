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09:55 13.03.2021

Поступившую в Грузию первую партию доз вакцины AstraZeneca используют для медперсонала

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Поступившую в Грузию первую партию доз вакцины AstraZeneca используют для медперсонала

Грузия получила первые дозы вакцины AstraZeneca, которые направит на вакцинацию медицинского персонала, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Первые дозы вакцины уже доставлены в Грузию. На первом этапе мы получили 43 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca, и начнется вакцинация медперсонала", - написал Гарибашвили в субботу в социальных сетях.

По его информации, ведутся переговоры и с другими компаниями-производителями вакцин. "В ближайшее время, как только будут получены следующие дозы вакцины, продолжится вакцинация различных групп населения", - отметил глава грузинского правительства.

По данным Минздрава Грузии, в стране за сутки зафиксировано 344 новых случая COVID-19, девять человек скончались. С начала пандемии в Грузии подтверждено 274 тыс. 721 случай заражения, всего скончались 3 тыс. 643 человека. Общее число выздоровевших выросло до 268 тыс. 4 человек.

Теги: #грузия #вакцина #astrazeneca
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