С начала суток российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 12 марта, российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения, а недалеко от населенного пункта Марьинка в результате снайперского обстрела, украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.

"Вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью", - подчеркнули в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подытожили в штабе ООС.