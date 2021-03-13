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08:42 13.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119 млн, число жертв - 2,63 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 119 млн, число жертв - 2,63 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 119 млн 58 тыс. 805, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 639 тыс. 413, выздоровели около 95 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 345 тыс. 660 инфицированных COVID-19, зафиксировано 530 тыс. 713 летальных исхода, излечились более 20 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 363 тыс. 380 заболевших, из них умерли 275 тыс. 105 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 333 тыс. 728, число скончавшихся - 158 тыс. 446, поправились около 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 338,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 641 человек, Бразилии - 1 тыс. 289, Индии - 114.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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