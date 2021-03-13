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08:24 13.03.2021

В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

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В Украине за сутки 13276 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4897 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 4 897 человек, умерло 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта 2021 года. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 967 человек; летальных случаев - 243; выздоровело – 4 897 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19,  11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 451 744 человека, 28 158 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 219 773 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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