Жертвами взрыва в Афганистане стали не менее 8 человек – власти

До восьми человек, включая сотрудника сил безопасности страны, увеличилось число погибших в результате взрыва в пятницу афганском городе Герате, сообщают СМИ с места событий со ссылками на официальные источники.

Ранения и травмы после подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля получили 47 человек, из них - 11 сотрудников правоохранительных органов, остальные - мирные жители, включая женщин и детей.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

В то же время СБ ООН на брифинге для прессы уже осудил вызывающее озабоченность увеличение числа нападений в Афганистане на гражданское население.