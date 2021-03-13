В Харькове за неделю показатели заболеваемости COVID-19 выросли на 20%, в районах области - на 33,5%

В Харькове и области за последнюю неделю существенно выросли показатели заболеваемости COVID-19, сообщила и.о. генерального директора ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Любовь Махота.

"Показатель на 100 000 населения по городу Харькову составил 249. В последнюю неделю показатели заболеваемости в городе Харькове выросли на 20%. В районах области показатель ниже, он составляет 136 на 100000 населения, однако тенденции роста заболеваемости в районах области более выражены - 33,5%", - цитирует Махоту пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

По словам Махоты, напряженная эпидемическая ситуация сложилась в Боровской, Змиевской и Первомайской громадах, а также в Изюмском, Красноградском и Чугуевском районах. За последние дни ситуация обострилась в Золочевской и Шевченковской громадах и в Купянском районе.

В Харьковской области по состоянию на 12 марта зарегистрировано 72 повторных случая заражения COVID-19.

"У около 30% заболевших интервал между заболеваниями составил 3 месяца, примерно у 40% - 3-5 месяцев и у остальных интервал между заболеваниями - более 5 месяцев. Одним из факторов, который может сдержать эпидемию, является проведение вакцинации. И охват вакцинацией как можно большего количества людей. Прежде всего, это наиболее уязвимые группы по профессии и возрасту", - сказала Махота.

По состоянию на 12 марта, в Харьковской области проводят вакцинацию 12 сертифицированных мобильных бригад. Вакцинированы 1050 жителей региона.