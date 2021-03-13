События

05:51 13.03.2021

Кличко: Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить

1 мин читать
Кличко: Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить

Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить, потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия инсталляции "Взгляд в прошлое" в Бабьем Яру, приуроченной к шестидесятой годовщине Куреневской трагедии.

"Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Поэтому мы помним о трагических событиях нашей истории и чтим память их жертв. Советская власть замалчивали страшные последствия Куреневской трагедии. Последствия халатности и преступлений тоталитарного режима. Тогда объявили о гибели 145 человек. А на самом деле погибло, по неофициальным данным, не в десять раз больше жителей столицы…Каждый кирпич этой символической инсталляции напоминает о том, что нужно признавать ошибки прошлого. Делать из них выводы, быть ответственными", - отметил Кличко.

Теги: #киев #память #трагедия #кличко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:44 13.03.2021
Глава Генштаба ВСУ и председатель военного комитета НАТО обсудили обсудили текущую ситуацию в Донбассе – Генштаб

Глава Генштаба ВСУ и председатель военного комитета НАТО обсудили обсудили текущую ситуацию в Донбассе – Генштаб

02:41 13.03.2021
Пьяный житель Харьковщины "заминировал" ж/д вокзал из-за разногласий с родственниками – полиция

Пьяный житель Харьковщины "заминировал" ж/д вокзал из-за разногласий с родственниками – полиция

01:38 13.03.2021
На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

01:05 13.03.2021
Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

00:44 13.03.2021
Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

00:38 13.03.2021
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

00:22 13.03.2021
СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

23:37 12.03.2021
Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

23:34 12.03.2021
Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

23:16 12.03.2021
Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсекретарь США в беседе с генсеком ООН обсудил ситуацию в Афганистане, Эфиопии и Мьянме - американский госдеп

ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

Во Франции общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 млн

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

МОК не будет настаивать на вакцинации участников Олимпиады в Токио

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА