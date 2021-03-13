Кличко: Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить

Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить, потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия инсталляции "Взгляд в прошлое" в Бабьем Яру, приуроченной к шестидесятой годовщине Куреневской трагедии.

"Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Поэтому мы помним о трагических событиях нашей истории и чтим память их жертв. Советская власть замалчивали страшные последствия Куреневской трагедии. Последствия халатности и преступлений тоталитарного режима. Тогда объявили о гибели 145 человек. А на самом деле погибло, по неофициальным данным, не в десять раз больше жителей столицы…Каждый кирпич этой символической инсталляции напоминает о том, что нужно признавать ошибки прошлого. Делать из них выводы, быть ответственными", - отметил Кличко.