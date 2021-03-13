Госсекретарь США в беседе с генсеком ООН обсудил ситуацию в Афганистане, Эфиопии и Мьянме - американский госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш затронули вопросы ситуации в Афганистане, Эфиопии и Мьянме, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил генерального секретаря Гутерриша за содействие в продвижении переговоров о справедливом и прочном политическом урегулировании и постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в Афганистане", - говорится в сообщении, распространенном по итогам состоявшейся беседы.

В нем отмечается, что Блинкен также "призвал активизировать региональные и международные усилия по содействию урегулированию гуманитарного кризиса, прекращению зверств и восстановлению мира в Эфиопии".

При обсуждении ситуации в Мьянме американский госсекретарь "подчеркнул важность сохранения единства в ООН для предотвращения дальнейшего насилия и настоятельно призвал к восстановлению демократически избранного правительства Бирмы".

В Эфиопии на протяжении нескольких месяцев не прекращается вооруженное противостояние между силами центрального правительства и отрядами Народного фронта освобождения Тыграя, контролирующими регион Тыграй на границе с Эритреей.

Военные объявили в Мьянме 1 февраля о смещении руководства страны и введении чрезвычайного положения сроком на год. Они же сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые жестко пресекаются силами безопасности.