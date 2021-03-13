На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

В пятницу вечером на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 12 марта, недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью" - говорится в сообщении, на официальной странице оперативно-тактической группировки "Восток" в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

В сообщении отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/otueast/