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01:05 13.03.2021

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

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Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с областной Службой автомобильных дорог в Харьковской области предотвратила убытки государственного бюджета на сумму более 1 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, речь идет о тендере на проведение ремонта одной из автодорог государственного значения. На эти работы из госбюджета планировалось выделить более 1,3 млрд грн.

"При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Благодаря недостоверному предложению компания имела все шансы стать победителем тендера", - написал Абдула.

По его словам, установлено, что асфальтобетонного завода, указанного в документации, вообще не существует, а по его "адресу" находится пустырь. В предложении иностранной компании были выявлены и другие существенные несоответствия требованиям тендерной документации.

"По заключению экспертов, выполнение работ недобросовестным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств", - отметил Абдула.

Благодаря своевременному информированию СБУ, руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании за нарушения ими законодательства.

Разоблачение сделки проводилось УСБУ в Харьковской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и при содействии Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Источник: https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1899343210231045

 

Теги: #сбу #украина #убытки #харьковская
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