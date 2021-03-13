Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

Министр здравоохранения Максим Степанов предложил мэру Львова Андрею Садовому ввести в городе превентивные карантинные ограничения для предотвращения попадания Львова в красную зону.

"Львов еще не находится на "красном" уровне, но темпы роста, особенно количества госпитализированных, они очень сильно держат в напряжении. Сегодня я провел совещание, обратился к мэру Садовому, чтобы они не ждали, а возможно, уже сейчас можно ввести местным решением соответствующие ограничительные меры, которые не будут бить по экономике, но, с другой стороны немного остановят заболеваемость", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Среди этих мер, по словам Степанова, может быть, в частности, перевести школьников старше четвертого класса на дистанционное обучение или более ранее каникулы для них.

"Это уменьшит мобильность населения. Это одно из действий, которые могут сделать во Львове. Андрей Иванович с этим согласился", - сказал он.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил отметил, что "там, где на местном уровне заранее вводят ограничительные меры, чтобы население меньше передвигалось, в этих регионах меньше красных зон".

"У нас несколько областей, которые в ближайшее время могут войти в красную зону", - подчеркнул Данилов.