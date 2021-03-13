События

00:44 13.03.2021

Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

1 мин читать
Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

Министр здравоохранения Максим Степанов предложил мэру Львова Андрею Садовому ввести в городе превентивные карантинные ограничения для предотвращения попадания Львова в красную зону.

"Львов еще не находится на "красном" уровне, но темпы роста, особенно количества госпитализированных, они очень сильно держат в напряжении. Сегодня я провел совещание, обратился  к мэру Садовому, чтобы они не ждали, а возможно, уже сейчас можно ввести местным решением соответствующие ограничительные меры, которые не будут бить по экономике, но, с другой стороны немного остановят заболеваемость", - сказал он в эфире программы "Свобода  слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

 Среди этих мер, по словам Степанова, может быть, в частности, перевести школьников старше четвертого класса на дистанционное обучение или более ранее каникулы для них.

"Это уменьшит мобильность населения. Это одно из действий, которые могут сделать во Львове.  Андрей Иванович с этим согласился", - сказал он.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил отметил, что "там, где на местном уровне заранее вводят ограничительные меры, чтобы население меньше передвигалось, в этих регионах меньше красных зон".

"У нас несколько  областей, которые в ближайшее время могут войти в красную зону", - подчеркнул Данилов.

Теги: #львов #степанов #украина #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:38 13.03.2021
На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

01:05 13.03.2021
Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

00:38 13.03.2021
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

00:22 13.03.2021
СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

23:37 12.03.2021
Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

23:34 12.03.2021
Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

23:16 12.03.2021
Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

22:48 12.03.2021
ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

21:51 12.03.2021
Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

19:07 12.03.2021
"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

"Укрэнерго" 14 марта может начать ограничивать производителей э/э в условиях профицита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

Во Франции общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 млн

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

МОК не будет настаивать на вакцинации участников Олимпиады в Токио

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА