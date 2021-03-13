СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

Все депутаты Верховной Рады, которые в 2010 году имели отношение к голосованию относительно ратификации "Харьковских соглашений" будут допрошены Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства по поручению Совета национальной безопасности и обороны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Служба безопасности Украины в спокойном режиме будет работать (над проверкой депутатов, причастных в 2010 году к голосованию по ратификации "Харьковских соглашений" - ИФ). Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и, если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения", - заявил Данилов в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина" вечером в пятницу, 12 марта.

Секретарь СНБО добавил, что "депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им".

"Если кому-то не из-за чего волноваться, то они могу не волноваться, но, если у кого-то после того голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета или иные вещи, то их просто допросят – откуда вы "хлопцы" взяли в то время всё это. И всё, всё довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - пояснил Данилов.

Как отметил Данилов, что "не согласен, и ни в какую логику не может укладываться ситуация, когда кто-то считает, что депутаты не несут ни за что ответственности. Нельзя оставить без выяснения, почему и как произошло голосование за ратификацию "Харьковских соглашений", последствия которых ощущаются в Украине и сейчас".

Источник: https://kanalukraina.tv/ua