События

00:22 13.03.2021

СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

2 мин читать
СБУ допросит каждого депутата Верховной Рады VI созыва относительно голосования по ратификации "Харьковских соглашений" - Данилов

Все депутаты Верховной Рады, которые в 2010 году имели отношение к голосованию относительно ратификации "Харьковских соглашений" будут допрошены Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства по поручению Совета национальной безопасности и обороны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Служба безопасности Украины в спокойном режиме будет работать (над проверкой депутатов, причастных в 2010 году к голосованию по ратификации "Харьковских соглашений" - ИФ). Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и, если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения", - заявил Данилов в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина" вечером в пятницу, 12 марта.

Секретарь СНБО добавил, что "депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им".

"Если кому-то не из-за чего волноваться, то они могу не волноваться, но, если у кого-то после того голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета или иные вещи, то их просто допросят – откуда вы "хлопцы" взяли в то время всё это. И всё, всё довольно просто. Ничего сложного здесь нет", - пояснил Данилов.

Как отметил Данилов, что "не согласен, и ни в какую логику не может укладываться ситуация, когда кто-то считает, что депутаты не несут ни за что ответственности. Нельзя оставить без выяснения, почему и как произошло голосование за ратификацию "Харьковских соглашений", последствия которых ощущаются в Украине и сейчас".

Источник: https://kanalukraina.tv/ua

Теги: #сбу #украина #данилов #харьковские_соглашения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:38 13.03.2021
На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

01:05 13.03.2021
Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

Иностранная компания, предоставившая поддельную документацию на тендер по ремонту дорог на Харьковщине, могла нанести бюджету убытки более 1 млрд.грн – СБУ

00:44 13.03.2021
Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

Степанов предложил Садовому ввести превентивные карантинные ограничения во Львове

00:38 13.03.2021
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

23:37 12.03.2021
Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

23:34 12.03.2021
Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

23:16 12.03.2021
Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

22:48 12.03.2021
ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

21:51 12.03.2021
Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

18:52 12.03.2021
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб боец ВСУ - оперативно-тактическая группировка "Восток"

S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

Во Франции общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 млн

Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

МОК не будет настаивать на вакцинации участников Олимпиады в Токио

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА