ВОЗ обеспокоена ситуацией с COVID-19 в Бразилии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Бразилии и призвала принять меры по сдерживаю вируса.

"Мы глубоко обеспокоены. Растет не только количество случаев, но и количество смертей", - цитируют западные СМИ слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он отметил, что меры, которые необходимо принять бразильскому правительству "должны быть максимально серьёзными".

Заявление главы ВОЗ было сделано после того, как в Бразилии зафиксировали рекордное количество летальных исходов за сутки - более 2 тыс. человек.

Всего за время пандемии в Бразилии зафиксировано более 11,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 273 тыс. человек скончались.