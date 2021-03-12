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23:37 12.03.2021

Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

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Речь о национализации компании "Мотор Сич" не идёт – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - заявил Данилов в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

По словам Данилова, "Украина не может позволить себе, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность".

"Если инвесторы инвестируют в какие-нибудь Галапагосские острова, на какие-то Вирджинские острова, в какие-то офшоры, неизвестные Украине, то это довольно сомнительные инвесторы. Мы призываем инвесторов инвестировать в Украину те средства, которые должны заходить в нашу страну. А, если там где-то происходят скрытые оборотки, мы не может этого признавать. Мы будем признавать только те деньги, которые зашли официально на банковские счета, которые находятся на территории Украины. Все остальные, кто себе что-то придумал и что-то покупает, вот, у кого покупали, у того и спрашивайте", - подытожил Данилов.

Источник: https://kanalukraina.tv/ua

Теги: #мотор_сич #украина #данилов
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