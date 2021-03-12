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23:34 12.03.2021

Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

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Уборка снега в Киеве продолжается, привлечено 378 единиц спецтехники – КГГА

Уборка снега на улицах Киева продолжается, к роботе привлечено 378 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

 В столице продолжается работа дорожных служб коммунальной корпорации "Киевавтодор". В связи с уменьшением трафика на дорогах, проезжие части начали очищать колоннами спецтехники. Сейчас задействовано 378 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары и пешеходные переходы очищают 277 работников в составе 35 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

В КГГА отметили, что просят водителей учитывать погодные условия, быть осторожными на дороге и соблюдать безопасную скорость.

Теги: #киев #уборка #снег #украина
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