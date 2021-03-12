Горнолыжный курорт "Буковель" закрывают на карантин

Вечером 12 марта на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение закрыть на карантин туристический комплекс "Буковель" и ограничить въезд на территорию Поляницкой территориальной громады, беспрепятственно передвигаться по территории которой смогут только местные жители или лица, которые там работают, сообщает издание "Галка".

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта" Буковель ". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, разрастается, и мы не видим тренда к ее снижению", - рассказал глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Новые правила начнут действовать с 00 часов 13 марта.

"По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТГ. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте", - рассказал начальник ГУНП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Как сообщалось ранее, Ранее на этой неделе на курорте "Буковель" введены дополнительные ограничения: закрыт мини-рынок, на 4-местные кресельные подъемники сначала стали пускать максимум двух, а после образования очередей – максимум трех катающихся.

Как сообщалось, после отнесения Ивано-Франковской области к "красной" карантинной зоне с 26 февраля на "Буковеле" были введены более строгие карантинные ограничения: общепит работает только на вынос, отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Работники курорта соблюдают масочный режим и в целом, как передает корреспондент агентства, карантинные ограничения в "Буковеле" соблюдаются. По словам постоянных посетителей и сотрудников, число отдыхающих для этого времени года небольшое, несмотря на хорошие погодные условия для катания.

Регулярное пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью остановлено в начале марта.

Источник: https://galka.if.ua/bukovel-zakrivayut-na-karantin-na-t/