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21:51 12.03.2021

Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

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Кравчук: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО опирается на волю и желание украинского народа

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось в четверг, 11 марта, и касалось, в том числе, анонсированной проверки голосования депутатов по ратификации «Харьковских соглашений», а также национализации предприятия «Мотор Сич» и украинских недр,соответствует желаниям и воле украинского народа, считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Сила выступления президента заключается в том, что его выступление опирается на волю, на желание и на надежды народа. И это главное. Если и дальше президент будет действовать, опираясь на народ, и не будет обращать внимания на какие-либо попытки скомпрометировать эти желания, то поддержка его будет расти, а Совет безопасности действовать так, как действует сегодня. СНБО показывает, как нужно защищать Украину, а президент, не колеблясь, приводит в действие решения СНБО", - сказал Кравчук в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

Он добавил, что указанное обращение Зеленского "было одним из самых убедительных и эмоциональных".

Источник: https://kanalukraina.tv/ua

 

Теги: #кравчук #украина #зеленский
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