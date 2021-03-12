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21:34 12.03.2021

Во Франции общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 млн

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Во Франции общее число заразившихся коронавирусом превысило 4 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции превысило 4 млн, следует из публикации в пятницу на статистическом правительственном сайте.

Согласно этим данным, после отмеченных за последние сутки 25 229 новых заражений, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 015 560.

Вместе с тем медицинская администрация Франции отмечает, что на данный момент количество пациентов в реанимационных отделениях больниц сохраняется ниже пиковых цифр "первой волны" эпидемии и минувшей осени, хотя и продолжает расти. За минувшие сутки в палаты интенсивной терапии поступили 306 человек, увеличив общее число их пациентов до 4033. Подобная цифра отмечена впервые с ноября прошлого года.

Всего во Франции госпитализированы 24 749 пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в медицинских учреждениях зарегистрированы 223 летальных исхода. С начала пандемии в больницах Франции от COVID-19 умерли 64 809 человек. Общее число жертв пандемии в стране на сегодняшний день приближается к 90 тыс.

Теги: #статистика #коронавирус #франция
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