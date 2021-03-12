Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме

Принятие Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" сделает невозможным снятие вопроса реинтеграции полуострова с повестки дня, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера мы, наконец, сделали то, что должно было появиться еще в 2014-м году - утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых харьковских соглашений", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером.