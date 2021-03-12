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20:33 12.03.2021

МОК не будет настаивать на вакцинации участников Олимпиады в Токио

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МОК не будет настаивать на вакцинации участников Олимпиады в Токио

Спортсмены, которые планируют принять участие в летней Олимпиаде в Токио, не обязаны прививаться от коронавируса COVID-19, заявил в пятницу глава МОК Томас Бах.

"Мы не собираемся принуждать к вакцинации", - сказал глава МОК на пресс-конференции в Лозанне.

При этом Бах призвал все национальные олимпийские комитеты выяснять с властями своих стран, какие есть возможности для вакцинации спортсменов.

Ранее на этой неделе Бах сообщил, что участникам Олимпийских игр в Токио в этом году и зимних игр в Пекине в 2022 году предложат вакцинироваться китайским препаратом.

"Китайский олимпийский комитет предложил подготовить дополнительные дозы вакцины для участников игр в Токио 2021 и в Пекине 2022", - сказал Бах.

"МОК заплатит за эти дополнительные дозы вакцин для олимпийских и паралимпийских команд", - отметил глава МОК.

Бах пояснил, что китайская сторона предлагает снабжать спортсменов ее вакциной либо напрямую - в тех случаях, когда между государствами есть договоренности о применении этого препарата, либо через международные механизмы.

По его словам, на данный момент значительное количество спортсменом и так уже прошли вакцинацию в своих странах. "Существенное количество национальных сборных уже вакцинировалось в соответствии с нормами, действующими в их странах", - сказал он.

"Еще большое число спортсменов еще не вакцинированы, но либо уже получили обещания (о вакцинации - ИФ), либо проводят позитивные дискуссии с властями по этому вопросу", - добавил Бах.

Бах также выразил уверенность, что Олимпийские игры в Токио начнутся, как и запланировано, 23 июля 2021 года.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Теги: #олимпиада #вакцина #мир
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