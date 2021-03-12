"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Депутатская фракция "Слуга народа" на заседании 15 марта планирует рассмотреть инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях (№4651), сообщает пресс-служба партии.

"В понедельник, 15 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа". Депутаты обсудят важные законодательные инициативы, которые на повестке дня пленарных заседаний парламента 16-19 марта. Среди приоритетных – законопроект об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации (№ 4651)", – отмечается в сообщении.

Также фракция намерена рассмотреть законопроекты о приватизации объектов большой приватизации (№ 4543), об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194), о продаже земли государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы (№ 2195).

Кроме того, на повестке дня – рассмотрение проектов законодательных актов о кредитовании в иностранной валюте (№ 4475, 4398 и 4399).